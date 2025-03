Opnieuw Amerikaanse bommen op Jemen: wat hoopt Trump te bereiken?

Ook Thomas Juneau, universitair docent aan de Universiteit van Ottawa en verbonden aan de Britse denktank Chatham House, twijfelt aan de effectiviteit van de Amerikaanse aanvallen. "De Houthi's hebben hun infrastructuur ondergronds en door het hele land verspreid. Dat maakt het erg moeilijk om ze te raken op een plek waar het pijn doet." Hij verwacht dat de Houthi's juist zullen reageren door meer aanvallen op westerse schepen uit te voeren.

Iraanse dreiging

Dan zijn er nog Trumps dreigende woorden richting Iran. Op zijn socialemediaplatform Truth Social liet hij weten Iran verantwoordelijk te houden voor "ieder schot dat de Houthi's lossen". Hij doelt daarmee op de nauwe banden tussen de Houthi's en Iran, die de Houthi's ondersteunen met wapens en advies.

Volgens experts is de werkelijkheid ingewikkelder. "Het klopt dat de steun van Iran essentieel is voor de Houthi's", zegt Juneau, "maar de Houthi's worden niet van bovenaf door Iran aangestuurd. Ze opereren autonoom." Hassan beaamt dat. "De groepering heeft een groot deel van Jemen in handen. Ze hebben hun eigen smokkelroutes en financieringsnetwerken."

Mogelijk wil de Amerikaanse regering Iran met de aanvallen naar de onderhandelingstafel bewegen om te praten over een kernwapendeal. Op Truth Social stelde Trump dat Iran de "vreselijke gevolgen" zal moeten dragen als de Houthi's niet terugdeinzen. "Dit is op zijn minst een poging om maximale druk uit te oefenen op Iran", zegt Juneau. "Al is het gissen in hoeverre de regering-Trump bereid is de daad bij het woord te voegen."

Zowel Hassan als Juneau benadrukt dat de komende weken moeten uitwijzen hoe succesvol de nieuwe Amerikaanse strategie is. "Er bestaat altijd een kans dat de verliezen voor de Houthi's zo groot worden dat ze van nieuwe aanvallen afzien", aldus Juneau. "Maar daar is waarschijnlijk nog veel meer voor nodig."