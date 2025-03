Turkije pakt 37 mensen op voor 'uitdagende' berichten op sociale media

In Turkije zijn 37 mensen opgepakt omdat ze "provocerende" berichten hebben gedeeld op sociale media, heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Het is onderdeel van de sterke aanpak van de kritiek op de regering. Gisteren werd ook al de burgemeester van Istanbul opgepakt, een verklaard tegenstander van president Erdogan.

Minister Yerlikaya van Binnenlandse Zaken zegt dat op 261 sociale media-accounts berichten zijn gedeeld die mensen aanzetten tot haat of het overtreden van de wet. Van die accounts waren er 62 van mensen buiten Turkije. De Turkse politie werkt met cyberteams aan het opsporen van meer mensen achter deze accounts.

Burgemeester Imamoglu hoort bij de grootste oppositiepartij in Turkije die deze week een presidentskandidaat zou kiezen. Verwacht werd dat Imamoglu dat zou worden. Hij is nu door de Turkse politie opgepakt op verdenking van omkoping, fraude, leidinggeven aan een criminele organisatie en hulp bieden aan een terroristische organisatie.

De oppositie noemt de arrestatie van de burgemeester politiek gemotiveerde repressie. Behalve de burgemeester zijn nog ongeveer honderd anderen opgepakt.

Ondermijnen van de oppositie

Ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch veroordeelt de arrestaties. Het rechtssysteem wordt volgens de organisatie misbruikt en de arrestaties zouden onderdeel zijn van een "patroon van politiek gemotiveerde onderzoeken", bedoeld om de oppositie te ondermijnen.

In een van Imamoglus laatste videoboodschappen op X zegt hij niet op te zullen geven en dat hij zal "blijven opstaan tegen onderdrukking".

Na de arrestatie van de burgemeester van Istanbul gingen gisteravond duizenden aanhangers van de oppositie in het hele land de straat op, ook al was er een demonstratieverbod voor vier dagen afgekondigd. In Ankara kwam het tot confrontaties tussen betogers en de politie. Meerdere mensen werden opgepakt.

Sociale media beperkt

Sinds de arrestatie van Imamoglu beperken de Turkse autoriteiten de toegang tot sociale media, meldt de onafhankelijke internetwaakhond NetBlocks. Het is niet de eerste keer dat het land de toegang tot sociale media blokkeert.

Erdogans AK-partij verloor aanzienlijk bij de regionale verkiezingen van vorig jaar. Critici zien het overheidsoptreden als een poging om het presidentschap van Erdogan, die al twintig jaar aan de macht is, te verlengen. De regering verwerpt die kritiek; volgens een woordvoerder opereren rechtbanken onafhankelijk.

De ongeregeldheden in het land hebben ook een schokgolf veroorzaakt op de financiële markten. De Turkse lira is in waarde gedaald. De Turkse munt reageert vaker negatief op binnenlandse economische en politieke gebeurtenissen. Na de mislukte staatsgreep in 2016 daalde de lira in waarde, net als bij de verkiezingsnederlaag van Erdogans partij vorig jaar.