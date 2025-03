Wieten, succesvolste Nederlandse roeier op de Spelen, beëindigt carrière

Tweevoudig olympisch roeikampioen Tone Wieten beëindigt zijn carrière. De 31-jarige Wieten pakte vorige zomer goud op de Olympische Spelen in Parijs bij de dubbelvier.

Wieten greep deze titel met Lennart van Lierop, Finn Florijn en Koen Metsemakers. In totaal verzamelde Nederland acht medailles, waaronder vier keer goud, in Frankrijk.

Ook in Tokio werd Wieten kampioen in de dubbelvier. In 2016 haalde hij in de Holland Acht de bronzen plak in Rio de Janeiro. Met drie medailles is Wieten de succesvolste Nederlandse roeier op de Spelen.

In de dubbelvier pakte Wieten ook twee wereldtitels en twee Europese titels.