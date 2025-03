Indonesië hard onderuit bij debuut bondscoach Kluivert na gemiste penalty

De laatste jaren vaart de Indonesische voetbalbond steeds meer een 'Nederlandse' koers qua personeelsbeleid. Niet alleen in de coachingstaf (die naast Kluivert ook bestaat uit Denny Landzaat en Alex Pastoor), maar ook in de organisatie (Jordi Cruijff is technisch adviseur) en zeker ook op het voetbalveld.

In de huidige selectie van Indonesië zitten zestien spelers die in Nederland geboren werden; tien van hen startten ook in het duel met Australië. De enige geboren Indonesiër in de basis was de talentvolle Marselino Ferdinan (20).

Diks mist penalty

Even mocht Kluivert denken aan een droomstart als bondscoach van Indonesië, toen zijn ploeg al na acht minuten een strafschop kreeg. Kevin Diks ging achter de bal staan, maar schoot die op het aluminium.

Dat was een flinke tegenvaller voor de Indonesiërs, die door duizenden landgenoten werden gesteund in Sydney. Het stadion kleurde overwegend rood, de kleur van de Indonesische voetbalshirts, in plaats van het Australische geel.