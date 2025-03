DigiD opnieuw tijdelijk onbereikbaar geweest door DDoS-aanval

DigiD heeft opnieuw problemen gehad als gevolg van een DDoS-aanval. ICT-beheerder Logius van het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat de inlogdienst sinds 10.15 uur getroffen werd door een aanval. Drie kwartier later kwam het bericht dat de problemen weer waren opgelost.

Bij een DDoS-aanval sturen kwaadwillenden massaal verzoeken naar de computers en systemen van een dienst, die daardoor overbelast raakt. Gevolg is dat reguliere gebruikers een foutmelding krijgen.

In het geval van DigiD betekent het dat burgers nauwelijks meer konden inloggen bij sites van de overheid. Zo was inloggen bij de Belasting tijdelijk beperkt, juist op het moment dat velen aangiften wilden doen. Ook inloggen bij bijvoorbeeld DUO, het UWV of de patiëntomgeving van ziekenhuizen kon niet meer.

Vaker gebeurd

DigiD kampte dit jaar al meerdere keren met storingen door DDoS-aanvallen. Zo was inloggen begin deze maand zo'n drie uur lang niet mogelijk door een aanval en was de site afgelopen donderdag anderhalf uur onbereikbaar.

Het is niet bekend wie achter de aanvallen zit. DDoS-aanvallen zijn relatief makkelijk uit te voeren door met een virus de controle over andere computers over te nemen en die in te zetten voor een aanval.