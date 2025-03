Snowboardster Dekker uitgeschakeld op WK, Peperkamp finaliste slopestyle

Her is Michelle Dekker op de WK snowboarden in het Zwitserse Engadin niet gelukt om de kwartfinales van de parallel-reuzenslalom te bereiken. Ze werd in de achtste finales uitgeschakeld door Malena Zamfirova uit Bulgarije.

De 29-jarige Zoetermeerse zette in de kwalificaties de negende tijd neer over twee runs, voldoende voor deelname aan de finaleronde met zestien snowboardsters. In de eerste run noteerde ze de vierde tijd (46,32), in de tweede de zestiende.

In de achtste finales ging het over één run en daarin was de Bulgaarse 0,17 seconden sneller.

Peperkamp door op slopestyle

Eerder op de dag plaatste Melissa Peperkamp zich voor de finale op het onderdeel slopestyle. De 20-jarige Utrechtse kwam in de kwalificatie tot de elfde score met 59,68 punten. Romy van Vreden eindigde buiten de top twaalf (44,05). De finale is op zondag.