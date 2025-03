Vermoeden van fraude bij failliete huisartsenketen Co-Med, zaak naar OM

Praktijken opgekocht

Co-Med had tien praktijken door het hele land. Dat waren er eerst nog twintig. Het bedrijf werd in 2019 opgericht door drie ondernemers. Die kochten in hoog tempo praktijken op van huisartsen die met pensioen wilden gaan en geen opvolger konden vinden.

Al snel ontstonden er problemen. De praktijken kampten met een krappe bezetting. Er waren te weinig artsen, waardoor roosters niet rondkwamen. Patiënten klaagden vervolgens bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de bereikbaarheid en over de kwaliteit van de zorg.

De problemen haalden maandenlang het nieuws, zonder dat er verbeteringen volgden. Het artsentekort in de praktijken was uiteindelijk voor de zorgverzekeraars de reden om het contract met Co-Med te verbreken, waardoor de financiering stopte.

Afwijkende patronen

De Nederlandse Zorgautoriteit begon al in 2022 een onderzoek naar Co-Med, omdat bij een analyse een afwijkend patroon te zien was in de gegevens van de declaraties. De NZa vroeg de bestuurders van Co-Med om een verklaring daarvoor, maar volgens de autoriteit konden zij daarvoor geen aannemelijke reden geven. Daarop breidde de NZa het onderzoek uit en zijn de administratie en de financiële bedrijfsvoering diepgravender bekeken.

De NZa kwam in oktober vorig jaar ook al tot de conclusie dat Co-Med meerdere keren in de fout is gegaan bij het overnemen van huisartsenpraktijken. Overnames werden niet gemeld en in andere gevallen werd een praktijk al overgenomen terwijl de NZa daarvoor nog geen goedkeuring had gegeven.