Nederland in top 5 gelukkigste landen, maar het Westen scoort steeds slechter

Drie westerse landen verloren in deze periode zelfs een halve punt of meer: de VS, Canada en Zwitserland. De VS heeft met een 24ste plek zijn slechtste score ooit gehaald, net als voormalig nummer 1 Zwitserland met een dertiende plek. Costa Rica en Mexico wisten juist de top-10 binnen te komen, op de plekken zes en tien.

Links/rechts

Het geluksgevoel in een land is volgens de onderzoekers niet alleen belangrijk voor de levensvreugde van inwoners. Ontevredenheid kan ook leiden tot meer populisme. Volgens het rapport is de invloed daarvan op stembusuitslagen zelfs groter dan die van traditionele ideologieën of klassenongelijkheid.

Volgens de onderzoekers trekken de politieke extremen ongelukkige mensen aan met hun kritiek op "het systeem". Het vertrouwen in de medemens speelt een rol of men dan bij extreem-links of extreem-rechts eindigt. Dat verklaart waarom beide politieke flanken groeiden in verschillende verkiezingen, zoals in Frankrijk met de extreem-rechtse leider Le Pen en de extreem-linkse partijleider Mélenchon of in Duitsland met de AfD en Die Linke.

"De xenofobische neiging van populistisch rechts lijkt onderdeel van een breder wantrouwen in de rest van de samenleving", concludeert het rapport. "Er is niet alleen minder vertrouwen in buitenstaanders, maar ook in het algemeen, van homoseksuelen tot de eigen buren."

Niemand om mee te eten

Geluk draait daarbij om meer dan alleen rijkdom of inkomen. "Het gaat om vertrouwen, verbinding en de overtuiging dat iemand je steunt", vat directeur Jon Clifton van opiniepeiler Gallup het samen. "Als we een betere gemeenschap en economie willen, moeten we investeren in wat er echt toe doet: elkaar."