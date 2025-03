Britse artiest Stormzy krijgt eredoctoraat voor zijn inzet voor studenten van kleur

De Britse artiest Stormzy ontvangt een eredoctoraat van de Universiteit van Cambridge. Hij krijgt het blijk van waardering onder meer omdat hij een studiebeurs in het leven heeft geroepen voor studenten van kleur.

Stormzy lanceerde het studieprogramma in 2018. Eerst werd elk jaar voor twee studenten van kleur het collegegeld en de kosten voor levensonderhoud betaald. Inmiddels ondersteunt de artiest elk jaar twaalf nieuwe studenten van kleur bij hun studie aan de prestigieuze universiteit in Cambridge.

In totaal hebben zo al 55 studenten dankzij het initiatief van de artiest kunnen studeren. De universiteit spreekt zelfs van het "Stormzy-effect", omdat dankzij de beurs steeds meer jongeren van kleur Cambridge weten te vinden.

De universiteit prijst de 31-jarige artiest overigens niet alleen vanwege het studieprogramma, maar ook om de grote invloed die hij heeft op educatie, muziek, sport en literatuur.

Nummer 1

Stormzy is de artiestennaam van Michael Ebenazer Owuo Junior en hij is ruim tien jaar actief in de muziekwereld. Voornamelijk in zijn thuisland Groot-Brittannië is hij erg populair. Zijn eerste album Gang Sings & Prayer uit 2017 behaalde direct een nummer 1-positie en hij won er ook een Brit Award mee, voor het Beste Britse Album.

Daarna volgden naast bekroonde albums ook meer losse nummer 1-hits, als Vossi Bop, of Own It, dat hij maakte met de Britse zanger Ed Sheeran en dat misschien het bekendste nummer van Stormzy in Nederland is.