Rookverbod op Utrechtse Heuvelrug om natuurbranden te voorkomen

Op de Utrechtse Heuvelrug geldt de komende maanden een rookverbod. Daarmee willen de negen gemeenten waarin het natuurpark ligt, voorkomen dat er in het gebied natuurbranden uitbreken.

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug geldt deze maatregel van 1 maart tot 1 oktober. Die gemeente is samen met Baarn, Leusden, Rhenen, Woudenberg, De Bilt, Amersfoort, Zeist en Soest een van de natuurbrandgemeenten, meldt RTV Utrecht. In deze gemeenten ligt het nationaal park de Utrechtse Heuvelrug.

Het rookverbod geldt niet alleen in de bossen, maar ook op de heide en in duingebieden of binnen een straal van honderd meter daarvan.

Belangrijke oorzaak

Roken wordt verboden omdat het een belangrijke oorzaak is van het ontstaan van natuurbranden, zegt de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Bij een lange periode van droogte en hoge temperaturen kan een brand zich snel uitbreiden.

"We willen proberen te voorkomen dat onze inwoners en bezoekers te maken krijgen met een natuurbrand", zegt burgemeester Frits Naafs, die ook ambassadeur Natuurbranden is van de Veiligheidsregio Utrecht. "We willen blijven genieten van onze mooie natuur en de veiligheid van mens en dier waarborgen."