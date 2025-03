Hoe La Masia, de jeugdopleiding van Barcelona, weer Spanjes levensader werd

Anderen bleven wel. Teamgenoten van Simons in jeugdploegen van Barcelona zoals Alejandro Baldé, Fermín López en Marc Casadó wachtten op hun kans en kregen die uiteindelijk. Met als gevolg dat zij anno 2025 Spaans international zijn.

Dat zij uiteindelijk hun doorbraak beleefden in het eerste elftal, is deels te danken aan de financiële malaise bij Barcelona, vertelt Edu Polo. Hij werkte jarenlang voor de Catalaanse sportkrant El Mundo Deportivo en was daarna persvoorlichter van Barcelona-trainer Xavi Hernández, die hij elke dag sprak.

"Er valt geen wiskundige formule te maken voor wanneer een talent doorbreekt", zegt Polo. "Elke generatie talent is anders en elke coach is anders. Maar door de grote financiële problemen kan Barcelona niet veel doen op de transfermarkt en dan is La Masia de oplossing. En zoals we eigenlijk altijd hebben gezien in de clubgeschiedenis: het is de beste oplossing."

Xavi was als Guardiola

Onder Ronald Koeman (Barcelona-trainer in 2020 en 2021) braken er al wel wat talenten door, maar pas onder Xavi ging de deur écht open, vertelt Polo. "Als trainer was Xavi eigenlijk zoals Pep Guardiola: erg overtuigd van de jeugdopleiding. Die deur zat jarenlang gewoon dicht. Het was erg moeilijk voor de jeugd om door te breken."