Jezusbeeld opgeblazen met vuurwerk bij Oss

Een Jezusbeeld in het dorp Lithoijen bij Oss is in de nacht van zaterdag op zondag verwoest door vuurwerk. Van het houten kruisbeeld zijn alleen nog brokstukken over.

Het beeld stond tientallen jaren op een kruising in het dorp. De eigenaar van de tuin waarin het beeld stond spreekt tegen Omroep Brabant over "een iconisch beeld dat verloren is gegaan". Er is aangifte gedaan.

Het beeld van eikenhout is gemaakt door kunstenaar Piet Verdonk en is voor de Tweede Wereldoorlog geschonken als cadeau aan de toenmalige pastoor van het dorp. Het is pas geplaatst na de oorlog, in 1947.

Het CDA in Oss zegt 'bijzonder geraakt te zijn' en schenkt vijfhonderd euro voor de vervanging van het beeld.