Trainer Jansen na dit seizoen weg bij PEC Zwolle, contract wordt niet verlengd

Johnny Jansen is bezig aan zijn laatste weken als trainer van PEC Zwolle. Het aflopende contract van de oefenmeester wordt niet verlengd, zo meldt de eredivisieclub.

"Wij zijn van mening dat het na twee jaar goed is om een nieuw gezicht voor de groep te hebben, waarmee we een volgende stap willen gaan zetten", zegt technisch directeur Gerry Hamstra. "Voor hem en ons geldt nu maar één taak en dat is alles op alles zetten om zo snel mogelijk een nieuw jaar in de eredivisie veilig te stellen."

De 50-jarige Jansen werd in de zomer van 2023 aangesteld als hoofdtrainer van PEC. Hij leidde de club in zijn eerste seizoen naar een comfortabele twaalfde plek, maar dit seizoen gaat het minder voorspoedig. Zwolle staat slechts twee punten boven de degradatiestreep op een veertiende plaats.

Jansen gaat op zoek naar nieuwe uitdaging

Jansen reageert op zijn naderende vertrek: "Ik ben trots en dankbaar ben ik dat ik voor PEC Zwolle heb mogen werken. Ik heb hier fijne herinneringen gemaakt en dus ga ik de club met een goed gevoel verlaten. Zelf ga ik op zoek naar een andere uitdaging, waar ik de ambities van de club en die van mijzelf meer vorm kan gaan geven."

Wie Jansen moet opvolgen, is nog niet bekend. Een veelgenoemde naam is Dick Schreuder: die stond voor Jansen voor de groep in Zwolle en was erg populair. Schreuder vertrok in 2023 naar CD Castellon in Spanje, maar is daar inmiddels ontslagen.