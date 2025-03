Van Empel doet stap terug om mentaal welzijn, kort na derde wereldtitel veldrijden

Wielrenster Fem van Empel rijdt voorlopig geen wedstrijden. Ze neemt die beslissing met het oog op haar geestelijk welzijn, zo communiceert ze op sociale media en via haar ploeg Visma-Lease a Bike.

"Na overleg met het team hebben we besloten dat een pauze van het koersen de beste zet is voor mijn mentale gezondheid en welzijn", zegt Van Empel. "Ik ga me focussen op mijn herstel met als doel sterker terug te komen." Er wordt door de veldrijdster en haar ploeg niet gezegd hoelang de pauze zal duren.

De 22-jarige Van Empel kroonde zich vorige maand voor de derde opeenvolgende keer tot wereldkampioen veldrijden. Tevens won ze de laatste drie Europese kampioenschappen.

Gesteund door ploeg

Visma-Lease a Bike laat weten achter de keuze van Van Empel te staan. "Als team steunen we Fem volledig in het nemen van de tijd en ruimte die ze nodig heeft. We blijven haar in dit proces steunen en wensen haar een spoedig herstel."

Van Empel zou komende zaterdag nog Milaan-San Remo rijden, maar wordt voor die koers vervangen.