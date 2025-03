Voormalig Formule 1-teambaas en analyticus Eddie Jordan (76) overleden

Voormalig teambaas in de Formule 1 Eddie Jordan is overleden. De 76-jarige Ier, die van 1991 tot 2005 een eigen team Jordan Grand Prix had in de koningsklasse van de autosport, overleed aan een agressieve vorm van prostaatkanker.

Jordan was een flamboyante persoonlijkheid in de Formule 1. Niet alleen vanwege zijn raceteam, maar ook vanwege zijn altijd scherpe meningen in de media.

Bij Jordan Grand Prix debuteerde onder meer Michael Schumacher in de Formule 1, de Duitser zou later zeven keer wereldkampioen worden. Het team van Jordan won in totaal vier grands prix. Na verschillende verkopen en naamwijzigingen (Midland, Spyker, Force India en Racing Point) is het team uit Silverstone nu als Aston Martin actief in de Formule 1.

Nadat hij was gestopt als teambaas werkte Jordan als tv-analyticus bij onder meer de BBC.