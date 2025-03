Aantal Nederlandse handelsmissies afgenomen, ook fors minder opbrengst

Minister Klever van Buitenlandse Handel erkent dat het aantal missies achterbleef. "Het komt vooral door de kabinetswissel. Dan zie je dat er niet veel wordt gepland. Ik moest er ook even inkomen voor ik op handelsmissie kon gaan."

Bezoek aan Kenia

De afgelopen dagen was Klever bij het staatsbezoek van de koning en de koningin aan Kenia. Daarbij was er weer een horde bedrijven die hoopte een graantje mee te pikken van de aandacht die het koningspaar trekt. Vaak hebben ze hoge verwachtingen van het bezoek.

Zo wil Rutger Groot met zijn zadenbedrijf groeien in Kenia. "De aanwezigheid van het koninklijk paar trekt naar de missiebijeenkomsten veel mensen die je normaal niet zou zien. Zo werd ik benaderd door Kenianen met de vraag of ze ook mochten komen. Ze vinden het heel spannend om op een borrel te komen waar de koning ook rondliep. En dat is geweldig."

De RVO maakt schattingen van wat handelsmissies opleveren, wel met een slag om de arm, want die zijn gebaseerd op informatie die de bedrijven aanleveren. In 2017 was een forse daling in de opbrengst te zien. Het kabinet was toen demissionair.

Dit zijn de geschatte opbrengsten per jaar. Het aantal handelsmissies dat in een jaar plaatsvindt staat onder het jaartal: