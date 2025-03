Actie voor verplichte stagevergoeding: 'Zonder kom je niet rond'

"We zijn geen gratis arbeidskrachten", sluit voorzitter Kayleigh el Chab van JOB MBO. "Iedere student, ongeacht of die mbo, hbo of wo doet, moet gewaardeerd worden voor het harde werk dat die levert. Hoe je het ook wendt of keert, vaak werken ze voor een habbekrats 32 of 40 uur en moeten ze dat combineren met een baan."

De studentenorganisaties willen dat de vergoeding verplicht wordt en stellen een minimaal bedrag van 500 euro voor. Dat zijn volgens het Nibud de gemiddelde inkomsten van een studentenbijbaan.

Kleine stapjes vooruit

Volgens minister Bruins worden er wel stappen gezet. Zo staat de stagevergoeding steeds vaker in de cao. In 2023 was in 10 procent van cao's een stagevergoedingen opgenomen, nu is dat in 17 procent.

In 2023 kreeg 40,5 procent van de mbo-studenten een financiële vergoeding, in 2024 was dat 42 procent. "Dat is inderdaad een kleine verbetering", zegt El Chab. "Maar het betekent dat nog steeds 60 procent van de mbo'ers niks krijgt." Ter vergelijking: in het hbo krijgt zo'n driekwart van de studenten een stagevergoeding.

"Wat we in de praktijk ook vaak horen, is dat studenten stagiair zijn maar dat ze de taken en verantwoordelijkheid van een werknemer krijgen. Dat is niet de bedoeling, maar het gebeurt wel. Dus geef daar dan wel geld voor", concludeert El Chab.

Verpleegkundestudent Mara herkent dat. "Er is een groot personeelstekort, dus je draait snel mee in de bezetting. Je moet echt hameren op dat uurtje per dag dat je aan je stageopdrachten moet besteden."