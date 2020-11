Voetbalpodcast #127: 'VAR is een soort Comedy Capers'

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt presentator Arno Vermeulen het voetbalweekend met commentatoren Jan Roelfs, Jeroen Grueter en Jeroen Elshoff.

Met daarin veel aandacht voor de VAR, die in de eredivisie een dubieuze rol speelde. "Ik ben nog steeds een voorstander van de VAR", begint Elshoff. "Maar het is wel heel verdrietig wat er dit weekend is gebeurd." En dan gaat het om de situatie bij FC Twente - PSV, waar de bezoekers na ingrijpen van de videoscheidsrechter een dubieuze strafschop kregen. "Het is een soort Comedy Capers", concludeert Grueter.

En dus moet er iets veranderen. Roelfs denkt te weten waar het misgaat. "Qua communicatie is het bar en boos. Na een Champions League-wedstrijd geeft de scheidsrechter ook geen uitleg. Wij zijn in Nederland veel te open."