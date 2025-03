Ben & Jerry's en moederbedrijf Unilever ruziën opnieuw over sociale missie

IJsmerk Ben & Jerry's is opnieuw in conflict over de sociale missie van het bedrijf met eigenaar Unilever. Volgens Ben & Jerry's heeft Unilever ten onrechte topman David Stever ontslagen. Het ijsmerk heeft daarom een klacht ingediend bij de rechtbank.

Unilever zegt in een reactie dat de raad van het bestuur van het ijsmerk "redelijke en voorzichtige oproepen tot evenwicht" negeerde. Volgens Ben & Jerry's hield het moederbedrijf een verklaring van het ijsmerk tegen omdat hierin kritiek op de Amerikaanse president Trump zou staan. Het is niet bekend wat het ijsmerk precies over Trump naar buiten wilde brengen.

Ben & Jerry's werd in 1978 opgericht en staat bekend om de progressieve maatschappelijke idealen waaraan het bedrijf zich verbindt. Het bedrijf spreekt zich geregeld uit over maatschappelijke kwesties en de Amerikaanse politiek.

Westelijke Jordaanoever

Het is niet de eerste keer dat het ijsmerk, dat in 2000 werd overgenomen door Unilever, overhoop ligt met het moederbedrijf. Ben & Jerry's kondigde in 2021 aan te stoppen met de verkoop van ijs in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Een jaar later klaagde het ijsmerk Unilever aan voor het blokkeren van die boycot. Unilever verkocht de Israëlische bedrijfsactiviteiten aan een lokaal bedrijf.

In november vorig jaar klaagde Ben & Jerry's Unilever ook aan. Toen beschuldigde het ijsmerk Unilever ervan het bedrijf monddood te maken. Ben & Jerry's steunverklaringen aan de Palestijnse bevolking in Gaza zouden niet toegestaan worden door Unilever.

Vorige maand meldde persbureau Bloomberg dat de oprichters van het ijsmerk, Ben Cohen en Jerry Greenfield, overwegen het bedrijf terug te kopen. Unilever reageerde daarop dat het bedrijf niet te koop stond.