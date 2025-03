'Europa kan met defensieplan over drie à vijf jaar veel meer op eigen benen staan'

Samenwerking

Toch kan de Europese samenwerking op het gebied van defensie nog een moeilijke kwestie worden, vermoedt Wijninga. "In Europa is veel defensie-industrie, maar die is enorm versnipperd. Daardoor hebben ze niet dezelfde industriële en innovatie kracht als Amerika."

Als voorbeeld noemt hij het gevechtsvliegtuig F35. "Die kunnen we in Europa op dit moment gewoon niet maken. Dan heb je die concentratie en innovatie van industrie gewoon nodig. Het moeilijke daaraan is dat in elk land zo'n beetje geldt: eigen arbeiders eerst. Als je namelijk iets in je eigen land produceert, levert dat dáár banen en geld op en dat is goed voor je economie. Voor Europa zal dat nog een obstakel worden."

Oekraïne

In het plan staat ook dat Oekraïne meer militaire ondersteuning moet krijgen en dat de Europese en Oekraïense defensie-industrie meer met elkaar moeten worden geïntegreerd. Zowel Everts als Wijninga verwachten dat Europa daar enorm van kan profiteren.

"De Oekraïners hebben door de oorlog een behoorlijke defensie-industrie opgebouwd", zegt Wijninga. "Neem bijvoorbeeld de drones die ze zelfstandig produceren. De innovatie die ze laten zien op verschillende gebieden, daar kan Europa wel wat van opsteken. We kunnen ons voordeel daar mee doen en het zou mooi zijn als je op termijn daarmee een intensieve samenwerking kunt bereiken."

Everts: "De Oekraïners weten hoe je je met beperkte middelen overeind kunt houden tegen een vijand die materieel de overhand heeft. Het land heeft een enorm snelle innovatiecyclus doorgemaakt: normaal duurt zo'n cyclus in Europa een aantal maanden, soms zelfs jaren. Maar in Oekraïne brengen ze bijvoorbeeld elke zes weken een nieuwe versie van een drone op de markt. Dus we hebben er enorm veel baat bij om samen te werken met de Oekraïense industrie."