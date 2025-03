Miami zwaait Nederlanders uit: Lamens verliest, Griekspoor trekt zich terug

Het is een teleurstellende dag voor het Nederlandse tennis bij het prestigieuze toernooi in Miami. Bij de vrouwen sneuvelde Suzan Lamers in de eerste ronde en bij de mannen trok Tallon Griekspoor zich terug, nadat eerder Botic van de Zandschulp dat al had gedaan.

Lamens, de nummer zeventig van de wereld die twee weken geleden in Indian Wells wel de tweede ronde haalde, boog met 4-6, 3-6 voor Moyuka Uchijima uit Japan (WTA-53).

Het niveau van de wedstrijd was niet om over naar huis te schrijven. Veruit de meeste rally's werden beëindigd met een onnodige fout en fraaie winners vielen er zelden te noteren. Uchijima miste haar eerste zeven breekkansen, maar de achtste (op 5-4), negende (op 1-0) en tiende (op 2-1) waren wel raak.

Bij de 25-jarige Lamens leek het geloof in een goede afloop na die laatste break verdwenen.

Enkelblessure Griekspoor

Griekspoor neemt niet deel aan het masterstoernooi. De nummer 34 van de wereld heeft te veel last van een enkelblessure die hij vorige week in Indian Wells opliep. Griekspoor zou donderdag in de eerste ronde Tomas Martin Etcheverry treffen.