Bondscoach Spanje verwacht moeilijk duel met Oranje: 'Had EK-finale kunnen zijn'

Als bondscoach Luis de la Fuente donderdagavond met het Spaanse elftal De Kuip betreedt, gaat er wellicht meteen al even een korte rilling door zijn lijf. Daar immers boekte hij zijn eerste grote succes met de nationale ploeg: Spanje won in de zomer van 2023 de Nations League door in Rotterdam Kroatië te verslaan.

"Alles van die finale blijft me bij", vertelt de 63-jarige oefenmeester aan de vooravond van opnieuw een Nations League-wedstrijd, nu tegen Nederland in de kwartfinales. "Op dat moment zijn we begonnen met het opbouwen van een spelplan en een imago. Zo zijn we succesvol geworden."

Het was destijds pas zijn vierde wedstrijd als bondscoach, zijn eenmalige interim-beurt in 2021 niet meegerekend. Inmiddels staat de teller op 27 interlands en is met de Europese titel van vorig jaar ook de prijzenkast verder aangevuld.