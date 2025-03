Miljoenenboete voor Qbuzz: 'Reizigers in de steek gelaten'

De provincie Zuid-Holland heeft busvervoerder Qbuzz boetes opgelegd van in totaal bijna 3,5 miljoen euro. Het bedrijf is afspraken niet nagekomen.

Qbuzz is sinds eind vorig jaar verantwoordelijk voor het busvervoer in het noordelijk deel van Zuid-Holland. Het gaat om routes in en om de steden Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda.

De eerste maanden verliepen chaotisch. Reizigers kregen te maken met flinke vertragingen en uitval. Ook vertelden reizigers bij Omroep West verhalen over buschauffeurs die passagiers om de weg vroegen en er een gevaarlijke rijstijl op nahielden.

"Qbuzz heeft reizigers letterlijk en figuurlijk in de kou laten staan", aldus de provincie Zuid-Holland. "Ze zijn in de steek gelaten. Daar houden we Qbuzz voor verantwoordelijk."