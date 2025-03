Duizenden mensen in Turkije de straat op na arrestatie burgemeester Istanbul

De burgemeester wordt verdacht van omkoping, fraude, leidinggeven aan een criminele organisatie en hulp bieden aan een terroristische organisatie.

Partijleider Özel beschuldigt president Erdogan van het ondermijnen van de democratie. De partij had Imamoglu zondag als presidentskandidaat naar voren willen schuiven. De volgende presidentsverkiezingen staan gepland in 2028.

Imamoglu is sinds 2019 burgemeester van Istanbul. Vorig jaar maart versloeg hij in lokale verkiezingen in Istanbul de AK-partij van Erdogan. Ook in de hoofdstad Ankara won Imamoglu's CHP.