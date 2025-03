Betonrot niet oorzaak van instorten Valkenburgse Wilhelminatoren

Hij roept op ruimte te bieden aan het onderzoek van experts. "Daar is op dit moment ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bij betrokken", aldus de burgemeester. "Een volledig onafhankelijk orgaan dat zelfstandig onderzoek doet naar voorvallen om daar lessen uit te trekken."

Slachtofferhulp

Bij de instorting van de toeristische trekpleister raakte niemand gewond. Een geluk bij een ongeluk, zei Prevoo bij L1 Nieuws, want de toren was omringd door een kabelbaan, een rodelbaan en allerlei horecazaken. "Als het een paar uur later was gebeurd, had het hier vol gezeten met gezinnen", zei hij. De toren stortte zondagochtend rond 05.30 uur in.

Volgens de burgemeester zijn de eigenaren em de medewerkers van de Wilhelminatoren zwaar aangeslagen. Ze hebben slachtofferhulp ingeschakeld. "Voor emotionele steun bij het verwerken van deze traumatische ervaring."

"Mensen doen daar dagelijks hun best om vele gasten te ontvangen", gaat hij verder. "Ze zijn wat kwijt. Niet alleen de toren, maar ook hun werk. Datgene waar ze zich elke dag over ontfermden."

De Wilhelminatoren is een rijksmonument van ongeveer dertig meter hoog. Hij is gebouwd in 1906 en stond op de Heunsberg met een weids uitzicht over de omgeving.