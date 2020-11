Problemen Koeman stapelen zich op, toch laat hij Messi en De Jong thuis

Lionel Messi en Ronald Koeman - EPA

Houdt Ronald Koeman het nog wel vol bij FC Barcelona? Zijn ploeg verloor dit weekend wederom, zakte naar de twaalfde plaats van de Spaanse competitie, kreeg er weer twee blessuregevallen bij en Frenkie de Jong en Lionel Messi zijn toe aan rust. En dan zijn er ook de bestuurlijke en financiële problemen. "Of Koeman de Kerst haalt? Hij wordt sowieso niet ontslagen voor 24 januari. Dan wordt de nieuwe voorzitter gekozen en de huidige waarnemend bewindvoerder mag geen ingrijpende beslissingen nemen", zegt correspondent Edwin Winkels. Koeman maakt zich geen zorgen Koeman zelf heeft er nog alle vertrouwen in dat hij Barcelona op de rit krijgt. "Op dit moment maak ik mij geen zorgen om de titel. Natuurlijk weten we dat het beter moet. Het zou helpen als we een paar keer op rij winnen." Dat zei hij afgelopen weekend na de 1-0 nederlaag tegen Atlético Madrid, waardoor Barça op zes verliespunten van koploper Real Sociedad kwam.

Buiten de nederlaag kreeg Koeman maandag nog twee tegenvallers te verwerken. Barcelona maakte bekend dat ook Gerard Piqué en Sergi Roberto langdurig geblesseerd zijn, net als Samuel Umtiti, Ronald Araújo, Sergio Busquets en Ansu Fati. De Jong en Messi krijgen even rust Barcelona speelt deze week twee duels: dinsdag in de Champions League bij Dinamo Kiev en zondag thuis tegen Osasuna. Tegen Kiev doet Koeman geen beroep op De Jong en Messi: "Dit is het moment voor hen om te rusten." Barcelona staat er in de Champions League wel goed voor: alle drie de duels werden gewonnen. Het lijkt erop dat De Jong de komende tijd in de defensie moet spelen omdat er nog maar een fitte centrumverdediger is: Clément Lenglet. Diverse jeugdspelers komen ook in beeld, want geld om een extra verdediger te halen is er niet.

"Koeman is ook niet de gebeten hond in de Spaanse kranten", verduidelijkt Winkels. "El Mundo Deportivo had 'Kapot' als grote kop. Een betere samenvatting is er niet. Kapot qua resultaten, kapot als team met alle blessures en als club kapot met de financiële problemen." Cruijff en Rijkaard keren het tij Na acht competitiewedstrijden staat Barcelona op elf punten. Dat is de slechtste start sinds 1991. Johan Cruijff mocht toen blijven zitten en werd later dat seizoen kampioen en winnaar van de Europa Cup 1. Frank Rijkaard was zeer succesvol als trainer van Barcelona, maar begon zijn eerste seizoen in 2003 ook zwak met twaalf punten uit acht wedstrijden. Hij bleef aan en keerde het tij. In maart 2004 zocht Joep Schreuder hem op.

