Miedema bezorgt City Champions League-zege, Barça met één been in halve finale

In de eerste helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, met pogingen van Roord en Lily Murphy van City en Mayra Ramirez van Chelsea. Na ruim een uur zorgde Miedema voor de openingstreffer. Ze was alert bij een rebound, na een kopbal van ploeggenoot Aleixandri.

Chelsea raakte via de Zweedse Rytting Kaneryd nog twee keer de lat, maar City bleef op de been en Miedema maakte vlak voor tijd ook haar tweede treffer.

Chelsea, koploper in de Engelse competitie, was 31 wedstrijden ongeslagen (29 duels werden gewonnen, de laatste nederlaag was in april 2024) geweest. De ploeg van coach Sonia Bompastor won in de Champions League alle groepswedstrijden.

Barcelona laat Wolfsburg kansloos

Barcelona, dat afgelopen twee seizoenen de Champions League won, liet Wolfsburg kansloos. Brugts speelde op de linksbackpositie. Bij Wolfsburg, winnaar in 2013 en 2014, kwamen Lynn Wilms, Lineth Beerennsteyn en Caitlin Dijkstra in actie. Ella Peddemors viel in de tweede helft in.