Nederlandse versie Hongerspelen-boek ziet er anders uit, om lezer over te halen

Een boek dat ook aan de binnenkant geïllustreerd is: de Nederlandse uitgave van het vijfde deel in de Hongerspelen-reeks valt op en dat is niet voor niets. "We moeten ons onderscheiden om de concurrentie met de Engelse editie aan te gaan", zegt uitgeverij Van Goor.

Dageraad boven de boete, het vijfde boek uit de populaire reeks van de Amerikaanse schrijver Suzanne Collins, verscheen gisteren tijdens de Boekenweek die juist dit jaar Je Moerstaal als thema heeft. Het verhaal speelt zich af in Panem, een fictief land in de toekomst op de plek waar ooit de Verenigde Staten lagen.

In het land wordt jaarlijks een dodelijk gevecht in een arena gehouden waar ruim twintig kinderen aan mee moeten doen. Alleen de winnaar blijft in leven. In het net verschenen boek worden de Hongerspelen voor de vijftigste keer gehouden en moeten twee keer zoveel deelnemers meedoen.

De Hongerspelen-reeks kent veel fans, en sinds 2012 kwamen meerdere films uit. Volgend jaar verschijnt de verfilming van Dageraad boven de boete.

Toestemming

Toen duidelijk werd dat Collins met een nieuw boek zou komen, kreeg uitgeverij Van Goor toestemming van het internationale agentschap om een speciale editie te maken. "Zij hebben ingezien dat het voor ons positief kan werken ten opzichte van de Engelse uitgave", zegt uitgever Susanne Diependaal.

Het resultaat viel volgens haar enorm in de smaak bij de Amerikanen. "Ze vinden het prachtig." In het verleden verschenen bij Van Goor al speciale edities van Check&Mate van schrijver Ali Hazelwood en van Violet, vervloekt en verwoest, het debuut van Gina Chen.

Bijzonder uitgegeven boeken zijn in zwang, zegt Job Jan Altena van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). "Onder een jongere groep lezers is er een enorme behoefte aan zulke mooi vormgegeven boeken." Het verbaast hem dan ook niet dat uitgeverijen met speciale edities komen. "Er is een markt voor, dus gebeurt het."

Concurrentie

Dat de uitgeverij met een speciale uitgave komt, begrijpt uitgever Myrthe Spiteri van Blossom Books helemaal. "De concurrentie met de Engelse markt is enorm", zegt Spiteri.

Vorig jaar was meer dan een op de vijf verkochte boeken in Nederland anderstalig, meestal Engels, blijkt uit cijfers van CPNB. Vaak zijn Engelse boeken goedkoper, doordat de oplages groter zijn. "Er moet voor lezers bijna een extra reden zijn om het boek in het Nederlands te kopen", aldus Spiteri.

Om die reden heeft haar uitgeverij al meermaals speciale edities uitgebracht, bijvoorbeeld bij Als de wereld wankelt van de Amerikaanse schrijver Jandy Nelson. Bij de roman loopt de illustratie op de cover door op de zijkant. Van dezelfde schrijver verscheen na tien jaar een bijzondere uitgave van de besteller Ik geef je de zon.

Goedkoper papier

Als er geen bijzondere uitgave verschijnt, kijkt Spiteri of ze boeken goedkoper kan uitbrengen. Ze kiest soms voor dun en goedkoper papier, sinds ze zag dat lezers van Engelse en Amerikaanse boeken dat juist waardeerden. "Ja, dan gaan wij dat ook doen."

Spiteri krijgt weleens de vraag waarom ze niet alleen maar Engelse boeken uitgeeft. "Ik denk dat mensen vergeten hoe belangrijk het is om te lezen in je moedertaal, omdat de focus zo ligt op hoe handig Engels is." Ze noemt sollicitatiebrieven als voorbeeld. "Om Nederlands te kunnen schrijven moet je ook in het Nederlands blijven lezen."

Diependaal benadrukt dat ze niet anti-Engels is. "Een lezer is een lezer, maar wij betalen onze rekening nu eenmaal met de Nederlandse editie. Als uitgever wil je het liefst dat mensen in het Nederlands lezen."

Bij boekhandel Broese in Utrecht wordt duidelijk dat niet iedereen van plan is dat te gaan doen. "De Engelse uitgave is helaas uitverkocht, dus ik moet nog even wachten", zegt een meisje. Ook een andere fan wil de Engelse editie, "zelfs als de Nederlandse zo'n mooie lay-out heeft. Engels trekt mij meer aan."