Achterhaald of te woke? Sneeuwwitje-remake verdeelt het publiek

Een kleine 90 jaar na de oorspronkelijke film gaat vandaag de liveaction versie van Sneeuwwitje in Nederland in première. Het is een van Disneys oudste en meest populaire sprookjes, maar al sinds het begin van de productie wordt de film omgeven door controverse. Disney besloot zelfs de wereldwijde première, afgelopen zaterdag, klein te houden. Wat is er aan de hand, en wat zit er achter deze kritiek?

Om te beginnen wordt Sneeuwwitje, de sprookjesprinses met "haren zo zwart als ebbenhout en een huid zo wit als sneeuw", gespeeld door de Amerikaans-Colombiaanse actrice Rachel Zegler. Dat een actrice met een latino achtergrond een karakter speelt met een "huid zo wit als sneeuw" schoot onder anderen rechts-conservatieve commentatoren in het verkeerde keelgat.

Achterhaald

De kritiek nam toe toen Zegler zich in 2023 uitsprak over de in haar ogen achterhaalde vertelling van het sprookje, waarin Sneeuwwitje als schoonmaakster aan het werk gaat bij de zeven dwergen en in haar slaap wordt wakker gekust door een prins. "Het is geen 1937 meer", zei Zegler. "Ze wordt niet gered door een prins en droomt niet van ware liefde. Ze droomt ervan de leider te worden die in haar zit."

Deze uitspraken gingen viraal op sociale media. Critici stelden dat Zegler geen respect had voor het eeuwenoude verhaal, in de 19de eeuw opgetekend door de Duitse gebroeders Grimm.

Bekijk hier de trailer van de film: