Sloopwerk door brand getroffen gevels Arnhem begonnen

De sloop van een aantal historische gevels in de Varkensstraat in de binnenstad van Arnhem is begonnen. De monumentale panden raakten beschadigd door de grote brand die op 6 maart in de stad woedde.

Van sommige panden staan alleen nog voorgevels en stenen binnenmuren overeind. In de panden zitten ook monumentale gedeelten.

De gemeente heeft eerst gekeken of de muren gestut en hersteld konden worden, maar dat zou veel tijd en geld kosten, "zonder garantie op succes", zei een woordvoerder daar eerder over.

Daarom is gekozen voor sloop. De ambitie daarbij is wel dat zoveel mogelijk van de historische bouwmuren en kelders gespaard blijft.

Maar als de slopers het omwille van de veiligheid toch beter vinden om het af te breken, gebeurt dat alsnog, zegt een woordvoerder van de gemeente Arnhem.

Stapsgewijs

De instabiele delen worden afgebroken. Dat begon vanochtend bij de bovenste delen van de 19e-eewse gevels en muren. Na overleg tussen de Omgevingsdienst, constructeurs en erfgoeddeskundigen werd later besloten ook de lagere delen te slopen.

Bij elke stap van de sloop is overleg tussen de uitvoerder en erfgoeddeskundigen. Het gaat stapsgewijs, zegt aannemer Dick van Dalen tegen Omroep Gelderland.

"We begonnen vanochtend met een gevel, die is nu bijna volledig weg. Vanaf toen inspecteerden we steeds een volgend pand om te kijken wat daar de staat is en wat wel en niet behouden kan worden."

De verwachting is dat de sloop in ieder geval nog tot vrijdag duurt.

Gas, water en elektra

Het grootste deel van de bewoners en ondernemers uit de Varkensstraat kan nog niet naar huis. Daarvoor moet eerst het instortingsgevaar geweken zijn, en moet alle asbest in de omgeving zijn opgeruimd.

Vervolgens moeten nutsbedrijven aan de slag om gas, water en elektra opnieuw aan te sluiten.