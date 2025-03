Israël begint eerste grondoffensief in Gaza sinds bestand en sluit corridor af

Correspondent Israël en de Palestijnse Gebieden Nasrah Habiballah:

"Deze stap is opnieuw een schending van het bestand door Israël. En door die Israëlische troepen in de corridor is Gaza nu opnieuw in tweeën gesplitst. En dat heeft ook weer direct gevolgen voor de bewegingsvrijheid van Palestijnen. Want men kan nu niet zomaar van noord naar zuid en andersom. Met als gevolg dat weer meer mensen ontheemd raken."