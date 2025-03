Minuscuul stukje DNA geeft bescherming tegen diabetes type 1

Frappant

De publicatie komt uit de koker van diabetoloog Bart Roep van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij doet al meer dan 30 jaar onderzoek doet naar de oorzaak van diabetes type 1. Roeps toenmalige promovendus René van Tienhoven kwam de variant op het spoor toen hij genetische data aan het doorspitten was.

"Eén stukje kwam me bekend voor uit ander onderzoek", vertelt Van Tienhoven. "Ik dacht: hé, dat is frappant. Ik had nog niet het idee dat het iets groots was, maar Bart sprong bijna een gat in de lucht toen ik het liet zien."