Boodschap aan Kamerleden: zet illegale goksites op zwart

Verslaggever economie Nik Wouters:

"Illegale casino zijn er al jaren, maar worden een steeds groter probleem voor de legale casino's. Stel je mag niet meer gokken bij een legaal casino in Nederland, dan is het heel eenvoudig om bij een van de honderden illegale sites een account te openen. Vaak zijn ze actief vanuit Malta, Curaçao of Cyprus en adverteren ze op Google, Youtube en Facebook.

Tegelijk hebben legale casino's minder manieren om klanten te werven. Ze mogen steeds minder reclame maken en moeten erop toezien dat hun klanten niet te veel geld vergokken. Geen wonder dat ze vragen om aanpak van de illegale partijen.

Maar het uitbannen van illegale casino's is vrijwel onmogelijk. Het is moeilijk te achterhalen waar ze zitten en welke mensen aan de touwtjes trekken. Als er een gesloten wordt, duikt er ergens anders op internet weer een nieuwe op. Het zal geen makkelijke strijd worden, maar de casino's en de politici zijn het er in ieder geval over eens dat de toezichthouder moet proberen het illegale gokken in te dammen."