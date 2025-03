Amsterdams rioolwater bevat hoogste drugsconcentraties van Europese steden

In het rioolwater van Amsterdam werden vorig jaar de hoogste concentraties gemeten van drugs zoals MDMA, ketamine en cannabis van heel Europa. Ook in andere steden in Nederland waren de waardes hoog.

Dat blijkt uit onderzoek van het Europese drugsagentschap EUDA. Vooral MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen, werd in veel Nederlandse steden gemeten. Na Amsterdam volgen Rotterdam, Utrecht en Groningen.

Voor het onderzoek werd het rioolwater van 128 Europese steden in 26 landen onderzocht op de stoffen MDMA, cocaïne, amfetamine, ketamine, methamfetamine en cannabis. De eerste drie drugs werden vorig jaar gemiddeld vaker gemeten dan in 2023.

Resten van cocaïne werden van alle Europese steden het vaakst gemeten in het rioolwater van Antwerpen. Amsterdam staat op de derde plek, na het Spaanse Tarragona, schrijft stadsomroep AT5.

Pieken in het weekend

De metingen laten voor de drugs MDMA, cocaïne en ketamine pieken zien in het weekend en op de maandagen. Dat duidt er volgens de onderzoekers op dat deze drugs vooral in de vrije tijd worden gebruikt.

Bij methamfetamine daarentegen, ook bekend als crystal meth, is het gebruik gelijkmatiger verdeeld. Dat duidt erop dat deze drug ook veel doordeweeks wordt gebruikt. Crystal meth kan zorgen voor een energiek en alert gevoel.

De onderzoekers noemen het "opmerkelijk" dat alle zes onderzochte illegale drugs in bijna elke deelnemende stad werden gevonden. In absolute zin wordt cannabis net zoals andere jaren nog steeds het meest gebruikt.