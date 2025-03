Afscheid Rob de Nijs volgende week woensdag, ook fans welkom

Fans van Rob de Nijs kunnen volgende week woensdag afscheid nemen van de zondag overleden zanger. In theater DeLaMar in Amsterdam hebben zij de mogelijkheid om hem een laatste groet te brengen.

De familie van de zanger laat via een woordvoerder weten dat het afscheid voor volgende week woensdagochtend staat gepland. "Iedereen die Rob de Nijs een warm hart toedroeg krijgt de kans om afscheid te nemen en stil te staan bij zijn bijzondere muzikale nalatenschap."

Belangstellenden kunnen tussen 09.30 uur en 12.00 uur terecht in het theater. Vanaf 14.30 uur is er een afscheid in besloten kring. Daar wonen familie, vrienden en collega's de afscheidsdienst bij, in de vorm van een muzikaal eerbetoon.

Rob de Nijs overleed zondag op 82-jarige leeftijd. Hij leed al enkele jaren aan de ziekte van Parkinson. Vorige maand was hij nog aanwezig bij de generale repetitie van een musical over zijn leven, Malle Babbe. Die is tot zeker eind dit jaar te zien in verschillende theaters in het land.