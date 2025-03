Bewoners Delft geschrokken van brand in stadscentrum: 'Dit gun je niemand'

In Delft reageren bewoners geschrokken op een grote brand gisteravond in het centrum van de stad. Meerdere woningen raakten door de brand zodanig beschadigd dat ze voorlopig onbewoonbaar zijn. "Het is schokkend om te zien, het raakt je", zegt de eigenaar van een café tegenover het pand.

De brand brak gisteravond rond 21.30 uur uit in een historisch pand op de hoek van de Nieuwstraat. Het vuur sloeg vervolgens over naar de bovengelegen woningen en een naastgelegen grachtenpand.

Overrompeld

De eigenaar van café de Wijnhaven is overrompeld, vertelt hij bij Omroep West. Hij werd kort nadat de brand uitbrak gebeld door zijn personeel. "Het ging in een stroomversnelling. Ik heb binnen een kwartier mijn zaak leeg moeten halen en ben halsoverkop weggegaan."

Rond 01.30 uur was het vuur volgens de brandweer grotendeels onder controle. "Het is schokkend om te zien, dit gun je niemand", zegt de eigenaar. "Je ziet mensen in zak en as, ze zijn alles kwijt." Over de oorzaak van de brand nog niets bekend. De politie doet daar onderzoek naar.

Instortingsgevaar

Bij de brand raakte één persoon gewond. Het is onbekend hoe het met het slachtoffer gaat. Zeker tien woningen zijn vooralsnog onbewoonbaar. Naast de getroffen woningen liepen ook enkele winkelpanden schade op. Er is nog altijd sprake van instortingsgevaar. Daarom blijft een deel van de straat afgesloten.

Hoewel het gebied rond het gebouw nog is afgezet, stonden vanochtend mensen bij de hekken te kijken. "Ik woon op de Nieuwe Langendijk, ik hoorde veel sirenes", vertelde een man die stond te kijken aan de omroep. Hij bleef gisteravond binnen, maar wilde vandaag toch even zien hoe het ervoor staat.

"Het pand kun je nu wel afschrijven", zegt de inwoner van Delft. "Het schuine dak aan de achterkant is gewoon weg. Het is een monumentaal pand, dat is wel zonde." Een andere omwonende vertelde dat hij de brand gisteravond heeft gezien. "Ik woon hier om de hoek. Je rook al de brandlucht. Het is schrikken."

Eerdere brand

Een week geleden brak ook al brand uit in het centrum van Delft. Dat gebeurde op de Beestenmarkt. Tijdens de brand werden drie woningen tijdelijk ontruimd. Het is ook nog onduidelijk hoe die brand kon ontstaan.