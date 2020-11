Zuid-Afrikaanse voetballer 'Anele' omgekomen bij auto-ongeluk

Voetballer Anele Ngcongca (spelersnaam Anele) is op 33-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. De 53-voudig international was betrokken bij een incident in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal.

De verdediger speelde het grootste gedeelte van zijn carrière bij Racing Genk, waar hij in 2007 terechtkwam. Als rechtsback kwam hij in totaal tot 279 wedstrijden voor de Belgische ploeg, waarmee hij in 2011 Belgisch kampioen werd, twee keer de beker won en uitgroeide tot aanvoerder van de ploeg.

Tussen 2011 en 2014 trainde Anele drie jaar onder Mario Been, die in die periode hoofdtrainer van de Belgische ploeg was. In 2017 keerde Anele terug naar Zuid-Afrika om voor Mamelodi Sundowns te gaan spelen.