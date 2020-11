Nycke Groot stopt na dit seizoen met handballen, dat meldt haar Deense club Odense. De 32-jarige middenopbouwspeelster heeft dan twee seizoenen voor de topclub uit Denemarken gespeeld.

"Na vele jaren op het hoogste niveau met handbal ben ik zowel fysiek als mentaal uitgeput. Als je op het hoogste niveau moet spelen, moet je het nodige overschot hebben op alle parameters, en ik voel dat de batterijen bijna leeg zijn", zegt de Groot in een reactie op de website van haar club.

"Dus het is tijd om te stoppen terwijl het spel goed is. Ik kijk er naar uit om het seizoen in Odense af te sluiten en zal er alles aan doen om met een titel te eindigen." Het seizoen duurt nog tot eind mei.

Voordat ze naar Odense vertrok speelde Groot vier jaar voor de Hongaarse club Györi, daarmee won ze drie keer op rij (2017, 2018 en 2019) de Champions League, het hoogste haalbare in het handbal.

In januari 2019 zette de handbalster al een streep door haar carrière als Oranje-international, fysiek was de koek op. "Mijn lichaam is redelijk op. Door te stoppen bij het Nederlands team wil ik meer rust creëren voor mezelf en mijn lichaam, om zo mijn handbalcarrière te kunnen verlengen", zei Groot destijds.

