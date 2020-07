Toestand shorttrackster Van Ruijven blijft onverminderd kritiek

De toestand van Lara van Ruijven is de laatste twee dagen onveranderd gebleven. De 27-jarige shorttrackster wordt in kunstmatige coma gehouden en ligt nog altijd in kritieke toestand op de intensive care in een Frans ziekenhuis.

De wereldkampioene op de 500 meter werd vorige week tijdens een trainingskamp in het Franse Font Romeu ernstig ziek. Begin deze week is ze twee keer geopereerd. Van Ruijven blijkt te kampen met een stoornis aan het immuunsysteem.

"Lara vecht momenteel voor haar leven", liet bondscoach Jeroen Otter eerder deze week al weten. "Met ongelooflijk veel doorzettingsvermogen heeft ze op het ijs de wereldtitel behaald, maar deze strijd is vele malen zwaarder."

Steunbetuigingen

De schaatsbond laat weten dat het shorttrackteam zijn trainingskamp in Font Romeu afmaakt. Zo blijven de rijders ook enigszins in de buurt van hun zieke teamgenoot.

Betrokkenen loven de "bewonderenswaardig" goede behandeling voor Van Ruijven en spreken nogmaals hun dank uit voor de grote hoeveelheid steunbetuigingen aan haar adres.