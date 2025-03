Eerste openlijk homoseksuele voetballer krijgt nog dagelijks doodsbedreigingen

De eerste mannelijke profvoetballer die openlijk homoseksueel is, Joshua Cavallo, zegt nog elke dag doodsbedreigingen te ontvangen.

De Australiër was 21 jaar toen hij in 2021 zijn seksualiteit openbaarde. Hij was daarmee de eerste actieve voetballer op het hoogste niveau die uit de kast kwam. Hij beschouwt het nog steeds als "de beste zet en beslissing", zegt hij in de podcast Footballers Unfiltered van de internationale spelersvakbond Fifpro.

Sterker nog: Cavallo had er nog wel eerder open over willen zijn, omdat hij het gevoel had in een leugen te leven. "Ik was het zat om verborgen te zijn, om me te moeten verstoppen voor mensen en niet mijn authentieke zelf te zijn."

Toch zou hij andere voetballers niet per se aanmoedigen zijn voorbeeld te volgen, vanwege "bergen met nadelen". "De voetbalwereld is een zeer giftige plek om een openlijk homoseksuele speler te zijn. Het is niet iets dat iedereen aankan en kan doorstaan", aldus Cavallo.

'Ver verwijderd van acceptatie'

"Ik denk dat we helaas nog steeds heel ver verwijderd zijn van acceptatie", zegt de middenvelder van Adelaide United, uitkomend in de A-league, de hoogste Australische competitie.

"Waarom is er nog nooit iemand uit de kast gekomen om zichzelf te zijn en succesvol te zijn en te spelen?", vraagt hij retorisch in de podcast. "Dat begrijp ik nu. Een coming-out brengt zoveel aandacht, druk en negativiteit met zich mee. Dat beïnvloedt het spel op de lange termijn."

"Er komen nog steeds dagelijks meerdere doodsbedreigingen op mijn pad. Het is behoorlijk triest om te zien."

Toch is de Australiër niet de enige voetballer die de laatste jaren uit de kast kwam. Jakub Jankto, Tsjechisch international en speler van het Italiaanse Cagliari, volgde zijn voorbeeld in 2023. In Engeland maakte jeugdspeler Jake Daniels bekend homoseksueel te zijn.

Met de voetbalcarrière van Cavallo wil het nog niet echt vlotten. Mede door een blessure kwam hij al sinds februari vorig jaar niet meer in actie voor Adelaide.