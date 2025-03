Burgemeester van Istanbul Imamoglu, rivaal van president Erdogan, opgepakt

Turkije-correspondent Mitra Nazar:

"De afgelopen maanden maakte justitie ook al jacht op politici en burgemeesters van Imamoglu's partij. Dat lijkt een voorzet te zijn geweest voor het oppakken van Imamoglu zelf. Dit gebeurt in een periode waarin Imamoglu zich is gaan presenteren als kandidaat voor het presidentschap bij de volgende verkiezingen. Imamoglu is de enige kandidaat en hij heeft steun van de partij. Hij wordt al jaren gezien als de enige oppositieleider die het kan winnen van Erdogan, mits verkiezingen eerlijk verlopen.

Er is weinig twijfel dat dit politiek gemotiveerd is. In oppositiekringen wordt al langer gesproken over een heksenjacht op de oppositie. Vooral sinds de oppositie vorig jaar bij lokale verkiezingen een meerderheid behaalde in het land. Men is ervan overtuigd dat justitie van hogerhand de opdracht heeft gekregen om iets te vinden waarmee Imamoglu politiek kan worden uitgeschakeld."