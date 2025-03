Gemeenten moeten Oekraïense vluchtelingen weigeren vanwege gebrek aan opvang

Ruim 27.000 van de in Nederland geregistreerde Oekraïners verblijven niet in de gemeentelijke opvang; zij huren een zelfstandige woning of verblijven bij vrienden of een gastgezin. Ook niet-geregistreerde Oekraïners kunnen in Nederland zelfstandig een woning betrekken en werken, maar zij kunnen dan geen aanspraak maken op bijvoorbeeld zorg, onderwijs en leefgeld.

"Een deel kan zich redden", beaamt een woordvoerder van Groot Wassink. "Maar doordat gemeenten in heel Nederland Oekraïense ontheemden niet meer kunnen opvangen, verdwijnt deze kwetsbare groep uit beeld."

Gemeenten krijgen minder geld

De vergoeding die gemeenten krijgen voor een opvangplek ging begin dit jaar omlaag van 61 naar 44 euro per dag. Daarmee is het met name voor kleinere gemeenten vrijwel onmogelijk om nog opvangplekken te realiseren zonder er zelf geld op toe te moeten leggen, zeggen lokale bestuurders.

Voor driekwart van de deelnemende gemeenten liggen de werkelijke kosten per opvangplek tussen de 55 en 60 euro per dag, schrijven de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) in hun brief. "Voor een stad als Den Haag betekent dit een tekort van 4 miljoen euro per jaar. Het Rijk schendt daarmee bewust en onwettig de afspraak dat gemeenten afdoende bekostigd worden voor de taken die zij krijgen."

Verdubbeling hulpvragen

Het Rode Kruis Nederland ziet dat vluchtelingen uit Oekraïne steeds vaker een beroep doen op de hulporganisatie. In december en januari klopten meer dan 200 Oekraïners aan voor hulp bij opvang. In februari waren dat er meer dan 400.

"Daarvan gaven achttien mensen aan dat ze minimaal een nacht op straat hebben doorgebracht", zegt woordvoerder Daniëlle Brouwer. "Dat is ook echt een stijging ten opzichte van de maanden daarvoor."