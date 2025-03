Geld alleen niet genoeg: 'EU-landen moeten samen wapens gaan kopen'

Als het aan de Europese Commissie ligt sneuvelt nog een taboe als het gaat om Europees defensiebeleid. Vandaag komt de Commissie met een nieuw plan voor de toekomst van de Europese defensie. Meest opvallende onderdeel: de Europese Commissie wil centraal wapens gaan inkopen.

Tot nu toe is dat onbespreekbaar. Defensiebeleid is een nationale bevoegdheid, daar gaan de regeringen in de hoofdsteden over, niet de Europese Commissie. Maar gezien de dreiging vanuit Rusland, en daarbij opgeteld het reële risico dat dat de Amerikanen hun handen van Europa aftrekken, is de haast groot en wordt wat eerst onmogelijk was nu misschien toch mogelijk.

Witboek

Het 'Witboek voor de toekomst van de Europese defensie', zoals de Europese Commissie het plan zelf noemt, is geschreven door Andrius Kubilius. De Litouwse oud-premier is de eerste Eurocommissaris van Defensie. Dat die functie is gecreëerd, is op zich al een teken dat de EU meer gezamenlijk wil optrekken als het gaat om de veiligheid van het grondgebied. De inhoud van zijn plan maakt dat nog duidelijker.