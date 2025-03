De metamorfose van Justin Kluivert: 'Bloem begint eindelijk te bloeien'

Terug naar de bloem die, volgens Kluivert, begint te bloeien. Ooit zat hij, als groot talent na een miljoenentransfer, in een kast van een huis in Rome, waar hij verpieterde, zonder vrienden en familie.

Terug in Mestalla

Nu is hij een volwassen vent, een getrouwde man, vader van een dochter. Die stabiliteit en het daarbij behorende geluk geeft hem de kans om te groeien. "Toen ik vroeger bij Oranje zat, was ik er eigenlijk nog niet klaar voor. Nu wel."

Waar hij voorheen nog spanning voelde rondom de bekendmaking van de selectie, was hij er dit keer van overtuigd erbij te zitten. De volgende stap is een plaats in de basis. "Stap voor stap komen we daar wel in. Daar geloof ik in."

Kluivert kijkt al uit naar de return tegen Spanje, zondag in Mestalla. Het stadion waar hij, net als zijn vader, voor Valencia speelde. "Ik krijg al veel berichten van Spaanse fans die het leuk vinden om me daar weer te zien voetballen. Het is echt mijn lievelingsstadion. Na de Johan Cruijff Arena natuurlijk."