Is Lamine Yamal stadium van 'nieuwe Messi' voorbij? 'Alleen Pelé was zó jong zó goed'

Door zijn leeftijd en zijn soms onnavolgbare acties wordt Lamine Yamal (eigenlijk twee voornamen, vernoemd naar weldoeners die zijn familie ooit uit de brand hielpen) vergeleken met de Argentijn.

Caioli vindt dat die vergelijking nog niet op gaat. "Dat kan pas aan het einde van zijn carrière. Daarnaast zijn het twee totaal verschillende spelers. Zowel op als buiten het veld. Messi was op 19-jarige leeftijd bijvoorbeeld ontzettend verlegen. Lamine Yamal heeft charisma en spreekt juist heel erg goed in het openbaar. Daarnaast was Messi gefocust op het maken van doelpunten. Lamine Yamal is gefocust op het plezier in het spel. Het oogt soms wat Braziliaans."

"Als ik hem met iemand zou moeten vergelijken is het eerder met Neymar of Ronaldinho", vervolgt de schrijver. "Dat komt door het plezier in het spel, de vele trucjes en het spelen met een grote glimlach."

Zelf wil de 17-jarige FC Barcelona-aanvaller zich ook niet vergelijken met de Argentijn, vertelde hij in de Spaanse krant Mundo Deportivo. "Natuurlijk is Messi de beste speler in de geschiedenis en de vergelijking met hem betekent dat je het goed doet, maar ik probeer vooral mezelf te zijn."

'Speel hem asjeblieft af'

Net als Messi is Lamine Yamal bij Barcelona regelmatig de ster op het veld. Afgelopen week was hij belangrijk met een treffer in de topper tegen Atlético Madrid en zijn Robben-achtige doelpunt in de Champions League tegen Benfica onderstreepte zijn klasse.

Maar een ster voelt hij zich nog niet. "Ik voel me vooral op mijn gemak. Dat is het belangrijkste. Je hoeft niet het gevoel te hebben dat je een ster bent. Voor het team spelen en je teamgenoten helpen, is genoeg."