Tiktokker Charli D'Amelio heeft als eerste 100 miljoen volgers

Charli D'Amelio heeft als eerste 100 miljoen volgers op TikTok. De Amerikaanse van 16 jaar is anderhalf jaar geleden begonnen op het sociale medium en haar dansjes sloegen al snel aan. Overigens heeft ze niet alleen veel volgers op TikTok, maar ook op Instagram, YouTube en Twitter. Ook haar oudere zus Dixie is een TikTok-ster, maar zij heeft 'maar' 44,6 miljoen volgers. D'Amelio heeft inmiddels een bedankvideo op TikTok gezet waarin ze zegt dat ze het 'krankzinnig' vindt:

Charli D'Amelio bedankt haar fans: 'Dit is krankzinnig' - NOS

De verwachting was dat D'Amelio vorige week deze mijlpaal al zou halen maar ze verloor plotsklaps 1 miljoen volgers door een video die ze op YouTube zette. Daarin is te zien dat zij en haar zus Dixie een maaltijd eten die bereid is door een privé-kok, waarbij de zussen duidelijk laten merken dat ze slakken in hun eten niet kunnen waarderen. Als Charli dan ook nog zegt dat ze niet blij is dat ze nog geen 100 miljoen volgers heeft, is voor 1 miljoen volgers de maat dus vol. Hieronder kun je die video bekijken (in het Engels):

"Charli D'Amelio is een leuke meid, ze zou je buurmeisje kunnen zijn", zegt de Nederlandse danser en tiktokker Vincent Vianen. Hij vindt het lastig te duiden waarom nou juist zij verreweg de meeste volgens heeft. Ze heeft de 'gunfactor' volgens Vianen, maar ook haar manier van dansen trekt de aandacht. Hij geeft als voorbeeld het populaire TikTok-dansje renegade. "De versie van D'Amelio leek veel makkelijker, als zij het danst dan denk je 'dat kan ik ook'. Dat is haar kracht." Cyberpesten Behalve alle aandacht die ze krijgt, heeft Charli D'Amelio ook flink verdiend aan haar dansfilmpjes. Volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes heeft ze het afgelopen jaar 4 miljoen dollar verdiend door sponsoring en merchandise. Daarmee is ze de op één na best verdienende TikTok-ster. Naast haar werk voor social platforms heeft ze inmiddels haar speelfilmdebuut gemaakt, met een stemrol in de animatiefilm StarDog and TurboCat uit 2020. Ook heeft ze een nagellaklijn, een make-uplijn en een sweatshirtcollectie. Begin dit jaar vertelde Charli D'Amelio in een campagne voor Unicef dat ze wekelijks te maken heeft met cyberpesten. Elke week krijgt ze duizenden hatelijke opmerkingen. D'Amelio (in de Unicef-video): "Ze houden er om de een of andere reden niet van hoe mijn gezicht eruitziet. Ook krijg ik veel opmerkingen over mijn lichaam en mijn gewicht." Dat vindt ze lastig, omdat ze volgens eigen zeggen negatief denkt over haar lichaam en omdat ze slechte eetgewoontes heeft.