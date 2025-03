Ruim 120 verdachten van Maccabi-rellen, naam vaak nog onbekend

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels 122 verdachten in beeld voor de ongeregeldheden rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv, afgelopen november. Dat meldt het OM na vragen van de NOS.

Het gaat om veel meer verdachten dan tot nu toe bekend was. Van het grootste deel van de verdachten is nog niet duidelijk wie zij zijn. Onder de verdachten zijn ongeveer tien vermoedelijke Maccabi-aanhangers, de rest lijkt te bestaan uit Palestina-sympathisanten en relschoppers.

"Het onderzoek loopt nog steeds, maar we gaan ervan uit dat we nu alle personen die de zwaarste geweldsincidenten hebben gepleegd in beeld hebben", zegt Mara van den Berg, persofficier van justitie bij het OM in Amsterdam.

Identificeren

Eerder spraken de opsporingsdiensten van enkele tientallen verdachten, inmiddels blijkt het totaal aantal dus aanzienlijk hoger te liggen.

De 122 verdachten zijn volgens justitie betrokken geweest bij gewelddadige incidenten op 6, 7 en 8 november, dus zowel voorafgaand als na afloop van de voetbalwedstrijd. Toen werden meerdere mensen op straat aangevallen en mishandeld. Ook zijn er spullen kapotgemaakt en discriminerende teksten geuit.

Tot nu toe zijn 36 van de 122 mensen geïdentificeerd. Op dit moment focust de politie op het achterhalen van de identiteit van de mensen die het zwaarste geweld hebben gebruikt.

Hulp van Israël

Van de Maccabi-aanhangers is zeer recent één iemand met hulp van Israël geïdentificeerd. "We hebben een naam gekregen van de politie daar", zegt Van den Berg. "Die naam wordt op dit moment geverifieerd."

Volgens het OM is er intensief contact tussen de Nederlandse en Israëlische politie. Zo zijn er 250 getuigenverklaringen en aangiften opgenomen in Israël, die gaan over openlijk geweld en discriminatie. Het vertalen van de stukken uit het Hebreeuws is bijna klaar, zodat de verklaringen in Nederland gebruikt kunnen worden.

In Nederland zijn ongeveer vijftig aangiften gedaan, zowel gericht tegen Palestina-sympathisanten als tegen aanhangers van Maccabi-Tel Aviv. Acht aangiften gaan over discriminerende teksten van de Israëlische supporters, de rest heeft vooral te maken met het vernielen van spullen.

Vandaag uitspraak

Van de geïdentificeerde verdachten zijn tot nu toe tien mensen voor de rechter gebracht. Vijf van hen kregen straffen, variërend van honderd uur taakstraf tot zes maanden cel.

Vandaag doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak in nog eens vier zaken. Naast het oproepen tot geweld wordt een van de verdachten ook het vergoelijken van de Holocaust ten laste gelegd. Dit is een vrij nieuw wetsartikel, dat nog maar één keer eerder is toegepast.

Binnenkort worden nog eens twee meerderjarige en twee minderjarige verdachten voor de rechter gebracht. In de toekomst volgen mogelijk nog meer zaken. Een aantal anderen krijgt een OM-strafbeschikking. Dit kan een geldboete of een taakstraf zijn, die door het Openbaar Ministerie zelf mag worden opgelegd.

Tienduizenden uren beeld

Het politieonderzoek naar de rellen in Amsterdam gaat nog lange tijd duren, zegt het OM. "We hebben tienduizenden uren beeldmateriaal vanuit meer dan honderd cameraposities", legt persofficier Van den Berg uit. "We moeten al die beelden met elkaar vergelijken."

In de enorme hoeveelheid beelden gaat de politie na welke verdachte welke strafbare feiten pleegt. "We moeten precies in kaart brengen of verdachten bijvoorbeeld dezelfde schoenen of dezelfde jas dragen en dan opschrijven wat voor handelingen ze verrichten. Dat kost ongelooflijk veel politiewerk."

Vorige week maakte het Openbaar Ministerie beelden van ruim twintig relschoppers openbaar, onder wie ook enkele vermoedelijke Maccabi-supporters. Dat heeft een aantal anonieme tips opgeleverd, maar nog geen nieuwe aanhoudingen.