Dode bij woningbrand in Drachten

Bij een woningbrand in het Friese Drachten is een dode gevallen. Dat meldt de brandweer. De brand, die rond 00.15 uur ontstond, woedde in een rijtjeshuis aan het Schuttersveld. Kort daarna schaalde de brandweer op naar grote brand.

De hulpdiensten hielden er direct rekening mee dat mogelijk nog iemand binnen was. Het slachtoffer werd door brandweerlieden aangetroffen tijdens het blussen.

Vanwege de brand werden meerdere woningen ontruimd. Aan het einde van de nacht gaf de brandweer het sein brand meester. De woning waar de brand uitbrak, heeft ernstige schade opgelopen. Naastgelegen panden hebben rook- en waterschade. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.