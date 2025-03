Geheime documenten rond moord Kennedy openbaar gemaakt

De regering-Trump heeft meer dan 1100 voorheen geheime documenten vrijgegeven die verband houden met de moord op president John F. Kennedy in 1963. De documenten, die bestaan uit ruim 31.000 pagina's, zijn gepubliceerd op de site van de National Archives.

De komende tijd worden er nog meer documenten gedigitaliseerd en gepubliceerd. Volgens president Trump zijn er straks 80.000 pagina's uit geheime dossiers over de moord op JFK in te zien, zonder zwartgelakte gedeelten.

Na zijn inauguratie gaf Trump via een decreet de opdracht alle geheime documenten rond de moord op Kennedy en ook rond de moorden op JFK's jongere broer Robert en Martin Luther King (allebei vermoord in 1968) vrij te geven.

Speculaties en theorieën

De moord op JFK, die tijdens een bezoek aan Dallas werd doodgeschoten, is al decennia voer voor uiteenlopende theorieën. Kort na de moord werd Lee Harvey Oswald als verdachte opgepakt, maar voordat hij kon worden vervolgd werd hij doodgeschoten.

Een officiële commissie die de moord onderzocht stelde een jaar later vast dat Oswald alleen heeft gehandeld, maar die conclusie heeft de vele speculaties over doofpotten en samenzweringen allesbehalve gesmoord. Dat had onder meer te maken met de communistische achtergrond van Oswald. Een van de personen die twijfelt aan het in zijn eentje handelen van Oswald is Robert F. Kennedy Jr., de neef van JFK en zoon van Robert.

Jack Schlossberg, kleinzoon van John F. Kennedy, schrijft op X dat zijn familie niet door de regering-Trump vooraf op de hoogte is gesteld van het vrijgeven van de documenten. Ook schrijft hij in een bericht, rechtstreeks gericht aan zijn achterneef, dat RFK Jr. zelf de documenten moet gaan bekijken "en vertel ons dan of je gelijk hebt, of nog steeds liegt".

Veel al openbaar

De meeste documenten in het onderzoek naar de moord op Kennedy zijn eerder al openbaar gemaakt. Dat leidde niet tot grote onthullingen en experts rekenen daar nu ook niet op, zeggen ze in Amerikaanse media.

Zo sprak nieuwszender CNN met iemand die in de jaren negentig nog tal van geheime JFK-dossiers doorploos voor de Amerikaanse overheid, om te bepalen wat er toen vrijgegeven kon worden. "De meeste documenten die we toen bekeken, zijn vrijgegeven. Sommigen werden deels of helemaal geheim gehouden. Als dat is wat er nu is gepubliceerd, dan is er geen smoking gun", zegt Tom Samoluk tegen de nieuwszender.

Volgens politiek historicus Larry Sabato, verbonden aan de universiteit van Virginia, kan het vanwege de vele documenten die in één keer zijn vrijgegeven nog wel even duren voordat er duidelijk beeld ontstaat uit het materiaal. "We zijn al begonnen met het doornemen van de pagina's, maar er is veel werk te doen en dat moeten mensen accepteren", zegt hij tegen persbureau AP.

Er was lang weerstand binnen onder meer de CIA tegen het vrijgeven van de documenten, omdat het inzicht kan bieden in het opereren van de geheime dienst en het de identiteit van bronnen die nog leven zou kunnen onthullen.