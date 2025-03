Schoof mag doorpraten over Europese herbewapening, maar 'niets ligt vast'

Premier Schoof kan in Europa verder praten over herbewapening. Maar hoe de miljarden worden verdeeld is nog onduidelijk. "Grote besluiten" daarover vallen volgens Schoof uiteindelijk "alleen hier", zei hij in een debat met de Tweede Kamer, doelende op het parlement. Nederland heeft "tot nu toe nog niets besloten", zei Schoof, en "leningen zullen altijd tijdelijk zijn".

Donderdag en vrijdag gaat Schoof naar de Europese top in Brussel, waar het plan voor 800 miljard euro voor Europese herbewapening, het zogeheten Rearm Europe, opnieuw op de agenda staat. Vooral de oppositie maakt zich zorgen over met welk mandaat en welke vrijheid Schoof naar de top gaat, omdat de coalitie niet op één lijn zit.

Tot woede van de VVD steunde de PVV - samen met NSC en BBB - vorige week een motie van JA21 tegen de Europese plannen om zo'n 800 miljard euro vrij te maken. De partijen zijn tegen het oprekken van begrotingsregels en gemeenschappelijke Europese leningen. Spoedoverleg volgde, premier Schoof vond dat zijn bewegingsruimte in Europa werd beperkt.

Het zeven pagina's tellende uitlegdocument dat vervolgens werd opgesteld, stelde oppositiepartijen allerminst gerust, zo bleek vandaag. CDA-Leider Bontenbal sprak van een "verhullend briefje", GroenLinks-PvdA-leider Timmermans noemde het een "bezweringsformuletje", SP-leider Dijk sprak van een "politiek woordenspel". ChristenUnie-leider Bikker had de brief "wel tien keer gelezen", maar "nog geen idee wat er in staat".

'Grotere beeld'

Van PVV-leider Wilders wilden oppositiepartijen weten wat de PVV nu wel of niet gaat steunen. Daar wilde hij nog niet op vooruitlopen, "omdat niet duidelijk is wat het uiteindelijke Europese plan nu precies is". Schoof krijgt van de PVV "totale vrijheid" bij het overleg, aldus Wilders, maar "de PVV stemt niet automatisch voor". Dat moet blijken na afloop, als we weten waar het precies om gaat, aldus Wilders.